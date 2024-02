Meloni, 720 milioni per Roma-Pescara, opera in sicurezza (2)

"Nel PNRR - ha spiegato Meloni - erano previsti 620 milioni di euro per quest'opera. Nell'ambito della revisione del Piano abbiamo, tuttavia, preso atto dell'impossibilità di completare l'opera nei modi e nei tempi previsti. Circostanza che avrebbe portato a perdere quelle risorse e rinunciare al completamento di un'opera strategica.

Dunque - ha aggiunto ringraziando il lavoro di Fitto e Salvini - abbiamo dovuto stralciare dal PNRR il finanziamento alla Roma-Pescara ed individuare fonti alternative per assicurare il completamento dell'opera".

Entrando più nel dettaglio Meloni ha osservato che "oggi il CIPESS delibererà un finanziamento complessivo di 720 milioni di euro, che si aggiungono ai 231 milioni di euro che sono a carico del Fondo Opere Indifferibili, a fronte di un costo complessivo di 951 milioni di euro per i lotti 1 e 2 della linea Roma-Pescara ("Raddoppio tratte Interporto d'Abruzzo-Manoppello-Scafa"). Dunque, oggi mettiamo in sicurezza un'opera strategica, la finanziamo integralmente, assicurando anche risorse aggiuntive, e ci impegniamo a realizzarla. Nei prossimi giorni - ha concluso -, il CIPESS dovrà adottare tutti gli atti necessari per assegnare queste risorse e procedere velocemente alla realizzazione dell'infrastruttura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA