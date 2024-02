D'Alfonso (Pd), per la Roma-Pescara mancano 5,5 miliardi

"Mancano ancora 5 miliardi 585 milioni per completare il finanziamento dell'intera opera, il cui costo complessivo ammonta a 6 miliardi 305 milioni. E mancano ancora 745 milioni per completare la restituzione dei fondi tagliati l'anno scorso". Lo afferma il deputato pescarese del Pd Luciano D'Alfonso, che da presidente della Regione Abruzzo iniziò le procedure per la realizzazione del raddoppio e della velocizzazione dell'opera.

L'ex governatore infatti dice che "Giorgia Meloni ha annunciato risorse per la velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma stanziate dal Cipess ma non dice che quei fondi sono soltanto una parte dei soldi che furono tolti all'Abruzzo dal suo governo nell'estate scorsa: tra giugno e luglio 2023 l'esecutivo nazionale si è ripreso 1 miliardo 465 milioni 170mila euro, ora ci restituiscono 720 milioni. C'è poi un aspetto etico di tutta questa vicenda. Dal suo insediamento (ottobre 2022) il governo Meloni ha solo tagliato risorse per l'Abruzzo: nell'ultima Legge di bilancio ben 350 milioni - 150 nel 2024 e 200 nel 2025 - sono "volati" dall'alta velocità sulla linea ferroviaria adriatica a quella sulla tratta Milano-Genova; la revisione del Pnrr effettuata dal governo Meloni e approvata dall'Ue a fine novembre 2023 ha tolto all'Abruzzo 555,4 milioni di euro, annullando ben 1.861 progetti. E' squallido dare l'elemosina con una mano mentre si è abbondantemente preso con l'altra. L'esecutivo di centrodestra fa il gioco delle tre carte e la giunta regionale in scadenza subisce in silenzio", chiude D'Alfonso.



