Patto europeo migrazioni e asilo, 4 incontri nell'Aquilano

Quattro appuntamenti nell'Aquilano, a partire da venerdì primo marzo, e che si concluderanno con un'assemblea finale nel capoluogo il 12 aprile, per conoscere le conseguenze che avrà sui territori il 'Patto europeo migrazioni e asilo'.

Un focus su un provvedimento che sarà approvado dal parlamento europeo entro il prossimo aprile, prima della conclusione della legislatura.

Farà tappa anche a L'Aquila la 'Road map per il diritto d'asilo e la libertà di movimento', una mobilitazione portata avanti a livello nazionale da nove organizzazioni (Forum per Cambiare l'ordine delle cose, Coordinamento nazionale Comunità di accoglienza, Rivolti ai Balcani, Europasilo, Italy must act, Refugees Welcome Italia, Mediterranea Saving Humans, Recosol e Stop Border Violence) e a cui hanno aderito numerosi attivisti e attiviste, enti e organizzazioni del territorio aquilano. Gli incontri partiranno da un'analisi del contesto locale: dai servizi per l'accoglienza dei richiedenti asilo, agli ostacoli e le buone prassi nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini stranieri, fino ai pericoli sociali e di marginalizzazione delle persone provocati dalle politiche securitarie. Il primo incontro pubblico ci sarà a San Demetrio ne' Vestini il primo marzo (ore 17.30, istituto comprensivo) dove si parlerà di servizi per l'accoglienza. La road map aquilana proseguirà il 15 marzo a Fontecchio (ore 17.30, scuola primaria) quando saranno protagonisti "i comuni e l'accoglienza diffusa".

La settimana seguente, il 22 marzo, sarà la volta dell'Aquila (ore 17.30, piazza d'Arti) con un incontro dal titolo "Diritto alla casa e agli spazi urbani". Il 12 aprile, infine, ci sarà l'assemblea cittadina finale nel centro storico del capoluogo, prevista sempre alle ore 17.30 al palazzetto dei Nobili). Secondo i promotori "l'approvazione del Patto europeo, così come è stato elaborato, comporterebbe sia profonde violazioni dei diritti umani, sia un problema di realizzazione sui singoli territori. L'accordo - si aggiunge - non tutela né gli interessi delle persone rifugiate, né quelli dei paesi di primo ingresso come l'Italia, né quelli dell'Europa come entità democratica".





