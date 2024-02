Cpo dona braccialetti anti-aggressione a Centri antiviolenza

"Un'iniziativa pilota in Italia che speriamo venga replicata altrove nell'ambito della sempre più urgente lotta alla violenza sulle donne". Così Maria Franca D'Agostino, presidente della Commissione Pari Opportunità (Cpo) della Regione Abruzzo, ha spiegato il senso della donazione di dispositivi anti-aggressione ai Centri antiviolenza attivi sul territorio. La Commissione ha acquistato braccialetti, brevettati in Italia, dotati di una serie di funzionalità volte a garantire la sicurezza delle persone che li indossano e che dovessero trovarsi in situazioni di pericolo. Un semplice tocco su un bottone attiva una potente sirena ad alta frequenza, capace di mettere in fuga potenziali aggressori e di attirare l'attenzione di persone nelle vicinanze. Al contempo, il dispositivo, collegato allo smartphone, invia un alert sia a contatti presenti nella rubrica della persona aggredita sia a una centrale operativa che localizza la persona e avvisa le forze dell'ordine.

Sono 65 i dispositivi antiaggressione 'Winlet' acquistati dalla Commissione pari opportunità per donarli ai Centri antiviolenza che li forniranno, a loro volta, a donne in situazioni a rischio. Nel novembre 2022, racconta D'Agostino, la Cpo Abruzzo ha appositamente sottoscritto un protocollo con il Rotary club di Chieti per promuovere la raccolta fondi per l'acquisto dei braccialetti. "Negli ultimi 18 mesi il dispositivo è stato utilizzato circa 300 volte da donne in pericolo, non tutte erano situazioni gravissime, ma comunque è risultato utile e non è mai stato attivato in maniera impropria" spiega Pier Carlo Montali, fondatore della start-up che produce i braccialetti 'Winlet'.

La cerimonia per la consegna dei dispositivi si è tenuta al teatro Marrucino di Chieti preceduta da un dibattito al quale hanno preso parte, insieme a D'Agostino, Laura Di Filippo, docente di Criminologia all'università di Teramo, Andrea Di Giovanni, sostituto procuratore presso il Tribunale di Pescara, la giornalista Mariangela Petruzzelli, responsabile pari opportunità della Confederazione italiani nel mondo (Cim).

Presente alla consegna, insieme a Montali, il presidente del Rotary club di Chieti, Raffaele Di Felice.



