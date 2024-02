Travolto da tir in piazzale Amadori, morto autotrasportatore

Un autotrasportatore è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto ieri in serata nell'area logistica dell'azienda Amadori a Mosciano Sant'Angelo (Teramo). Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo pesante in manovra. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

In nottata Amadori ha diffuso una nota. "A seguito dell'incidente mortale accaduto nel piazzale dell'area logistica di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), Amadori esprime innanzitutto il più profondo dolore per l'accaduto e le più sentite condoglianze alla famiglia dell'autista della ditta esterna di autotrasporti coinvolto. I referenti dell'azienda, presenti in loco, si sono messi immediatamente a disposizione delle autorità intervenute".



