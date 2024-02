Schillaci, per sanità cercare soluzioni adatte a realtà locali

"Credo si debba guardare con attenzione a quanto fatto in questi anni dal presidente Marsilio. L'Abruzzo ha una conformità geografica complessa, bisogna cercare le soluzioni adatte alle realtà locali. L'Italia è bella, ma anche molto varia, credo che gli investimenti sulla medicina territoriale e digitale aiuteranno moltissimo tante regioni come l'Abruzzo". Lo ha detto parlando con i giornalisti nella sede della Asl dell'Aquila il ministro della Salute, Orazio Schillaci, oggi nel capoluogo abruzzese per partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università. Ed è all'università che incontrerà i medici, dopo che ieri in città si è tenuto un Consiglio comunale straordinario sulla sanità e nei giorni scorsi c'è stata una manifestazione a difesa dei nuclei di cure primarie.

"Credo che tutti quanti, in particolare i medici di base, devono contribuire a far sì che il sistema sanitario funzioni bene, sono fondamentali. Noi parliamo con loro anche a livello nazionale, sarà importante la loro dedizione per migliorare la sanità". Schillaci ha poi risposto a domande sull'importanza della formazione. "Credo che investire in formazione e ricerca sia fondamentale per una nazione come la nostra, per far sì che i percorsi siano più adatti ai tempi che stanno cambiando. I soldi per la ricerca sono quelli meglio spesi".



