Schillaci, ho un legame particolare con Università dell'Aquila

"Ho un legame particolare con l'Università dell'Aquila perché qui ho iniziato la mia carriera di ricercatore". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci al suo arrivo al centro congressi 'Luigi Zordan', in piazza San Basilio all'Aquila, per un intervento in occasione della cerimonia di apertura dell'Anno accademico.

"Sono stato qui dal 1998 al 2001 - ha aggiunto - ricordo quegli anni e le persone con cui sono cresciuto. Per me è stata un'esperienza molto formativa. Devo dire, poi, che mi ha portato anche fortuna. Sono un po' scaramantico per cui...".

In apertura c'è stato l'intervento di Francesco Raffaele Dais, rappresentante degli studenti, seguito da quello di Antonella Di Nisio, rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario. Al rettore Edoardo Alesse è stato affidato il discorso inaugurale.

Previsti anche gli interventi di Marcello Ienca e Simone Gozzano, rispettivamente professore della École Polytecnique Fédérale de Lausanne e professore Univaq. Al ministro sono affidate le conclusioni.



