Schillaci, già stanziati incentivi ai medici dei Pronto soccorso

"Sulla problematica dei Pronto soccorso lo scorso anno abbiamo già dato degli incentivi ai medici, erano presenti nel Decreto Bollette. Guardiamo con attenzione all'evolvere della situazione. Abbiamo una crisi vocazionale che non è solo italiana, ma di tutti i Paesi europei e negli Stati Uniti, quindi io credo che bisogna trovare il modo per far sì che i giovani scelgano nuovamente la specializzazione nel Pronto soccorso". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, parlando con i giornalisti a margine della visita all'ospedale dell'Aquila e all'Università dell'Aquila per l'apertura del nuovo anno accademico.



