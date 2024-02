Muratore si ferisce mentre lavora nel Tribunale di Sulmona

Si è reso necessario il ricovero nel reparto di Ortopedia dell'ospedale dell'Annunziata di Sulmona per un operaio di 61 anni, residente a Pescara, che si è ferito questa mattina mentre lavorava all'interno del tribunale di Sulmona (L'Aquila). Da quanto si è appreso, il muratore stava spostando alcuni arredi nel garage della struttura quando sarebbe rimasto ferito da un armadio che gli è caduto addosso. A quel punto si è recato personalmente in ospedale dove i medici gli hanno applicato sette punti di sutura sulla testa e sul mento, riscontrando inoltre una frattura di femore. Da qui il ricovero in ortopedia. Le condizioni dell'operaio sono buone, ma, sulla vicenda, si svolgeranno le dovute verifiche.



