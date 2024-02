Incidenti, Pd 'ristabilire diritto al lavoro in sicurezza'

"Apprendiamo sgomenti dell'ennesimo infortunio mortale, avvenuto in un luogo di lavoro. Ieri sera, presso l'azienda Amadori di Mosciano Sant'Angelo, un autista di Cesena è rimasto coinvolto in un grave incidente che gli è costato la vita. In attesa che si faccia chiarezza sulla dinamica dell'evento, la nostra comunità si stringe al dolore dei familiari. Il lavoro deve assicurare una vita dignitosa alle lavoratrici e ai lavoratori e non essere la causa della propria morte. La nostra priorità è ristabilire il principio sacrosanto del diritto al lavoro in sicurezza affinché si possa invertire questo trend vergognoso che vede l'Abruzzo tra le regioni con il più alto numero di infortuni mortali". E' quanto scrivono in una nota Daniele Marinelli, della segreteria regionale del Pd Abruzzo, e Francesca Di Gregorio, responsabile del dipartimento Sicurezza sul lavoro del Pd Abruzzo .



