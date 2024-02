Da Commissione Pari Opportunità braccialetti antiaggressione

Sono 65 i dispositivi elettronici antiaggressione "Winlet" che la Commissione Pari Opportunità (Cpo) della Regione Abruzzo ha acquistato per i Centri antiviolenza accreditati dalla Regione. "L'iniziativa è promossa dalla Commissione Pari Opportunità, che a far data dal novembre 2022 - spiega la presidente Maria Franca D'Agostino - ha sottoscritto un protocollo con il Rotary Club di Chieti per la promozione della raccolta fondi e per l'acquisto dei braccialetti comprensivi di abbonamento annuale".

La cerimonia per la consegna, con tavola rotonda, è in programma oggi dalle ore 16:30 al teatro Marrucino di Chieti.

Interverranno, con la presidente della Cpo Maria Franca D'Agostino, Roberta D'Avolio, sostituto procuratore presso il Tribunale dell'Aquila; Laura Di Filippo, docente di Criminologia all'Università di Teramo; Andrea Di Giovanni, sostituto procuratore presso il Tribunale di Pescara; la giornalista Mariangela Petruzzelli, responsabile Pari Opportunità della Confederazione Italiani nel Mondo (Cim). Saranno presenti alla consegna il presidente del Rotary Club di Chieti, Raffaele Di Felice, e il fondatore della start-up che produce i braccialetti, Pier Carlo Montali



