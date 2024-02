Adsu L'Aquila, sala ristoro da 90 posti in centro storico

Un'accogliente e innovativa sala ristoro in centro storico sarà a disposizione degli studenti dell'Università dell'Aquila dal prossimo 8 marzo: il locale, che avrà una capienza di 90 posti, è in via dell'Arcivescovado 8, nelle immediate vicinanze di piazza Duomo, e la cerimonia di inaugurazione è prevista per le ore 12 dello stesso 8 marzo. Con l'attivazione della nuova mensa si chiude il punto di ristoro in funzione nell'ex caserma Campomizzi, dove fino al luglio scorso erano insediati uffici e studentato dell'Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) e si perfeziona il percorso di riconsegna della struttura all'Agenzia del demanio e all'Esercito. Ne dà notizia l'ingegnere Antonio Pensa, presidente facente funzioni dell'Adsu dell'Aquila. La sala ristoro sarà aperta a pranzo e a cena e anche di sabato e domenica. "Voglio ringraziare le Istituzioni del Demanio e dell'Esercito per la grande disponibilità e sensibilità mostrata nel corso degli anni a beneficio della collettività studentesca per aver messo a disposizione, dopo il terremoto del 2009, la ex caserma Campomizzi per uno scopo di particolare importanza sociale - spiega Pensa -. Lavoriamo nel segno della continuità e alle polemiche strumentali di personaggi in campagna elettorale, rispondiamo con i fatti concreti che, come nel caso della apertura del sala ristoro in centro, assicurano servizi adeguati ai nostri giovani - conclude Pensa - L'attivazione della mensa in centro rappresenta anche un beneficio per l'intero sistema socio-economico cittadino per il quale le istituzioni sono impegnate da tempo nel riportare la università e gli studenti in centro storico". Il punto ristoro è nella stessa struttura che ospita gli uffici dell'Adsu e prevede anche spazi per la socialità: "da una stima fatta dai tecnici la struttura sarà frequentata dai 300 ai 400 studenti al giorno - spiega il direttore dell'Adsu, Michele Suriani -. A nostro avviso, averla individuata nello stesso stabile in cui ci sono gli uffici, rappresenta una garanzia ancora maggiore di efficienza".



