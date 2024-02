Accende stufa con alcol, anziana ricoverata con ustioni

Accende una stufa con l'alcol e viene investita da un ritorno di fiamma. Per questo una donna di 87 anni di Pescasseroli (L'Aquila) è stata ricoverata all'ospedale di Sulmona con ustioni di secondo grado. Da quanto si è appreso l'anziana stava cercando di accedere la stufa di casa. Nel tentativo di avviare la combustione, ha gettato alcol all'interno dell'apparecchio e un ritorno di fiamma le ha provocato ustioni di secondo grado sul 20 per cento del corpo.

L'87 enne, che ha chiesto aiuto ai numeri di emergenza, è stata trasportata prima nell'ospedale di Castel di Sangro e poi in quello di Sulmona per la consulenza chirurgica e di pronto soccorso. Qui i medici hanno deciso di ricoverarla nel reparto di chirurgia per monitorare il quadro clinico. Nelle prossime ore sarà trasportata nell'ospedale S. Eugenio di Roma per un esame più approfondito.



