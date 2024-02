Brigata Maiella: a Sulmona convegno per ricordare Malvestuto

Si svolgerà venerdì 1 marzo alle ore 17.30 nell'aula consiliare del Comune di Sulmona il convegno dedicato alla figura di Gilberto Malvestuto, ufficiale della Brigata Maiella scomparso un anno fa. Al patriota, "punto di riferimento essenziale per la storia dei drammatici ed esaltanti giorni culminati nella Liberazione del 25 aprile, giornata che vide la Brigata Maiella entrare a Bologna" l'amministrazione comunale dedica un appuntamento al quale parteciperanno oltre ai rappresentanti istituzionali del Comune di Sulmona e della Provincia dell'Aquila anche il presidente dell'associazione Gruppo Patrioti Brigata Maiella Lando Sciuba, il nipote di Gilberto Malvestuto Daniele Di Mascio, il presidente dell'Anpi Abruzzo Fulvio Angelini e il presidente della sezione Anpi Valle Peligna Edoardo Puglielli.

"Gilberto Malvestuto, fino ai suoi ultimi giorni, è stato sempre disponibile ad incontrare i concittadini, soprattutto i più giovani, ai quali trasmettere i valori della Resistenza, conquista di libertà e di democrazia, dopo gli anni più bui del regime fascista, della guerra e dell'occupazione tedesca"- ricorda il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero. Il convegno si concluderà con la proiezione di un video in ricordo di Gilberto Malvestuto, in collaborazione con il quotidiano "Il Germe".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA