Tennis, il 'Trophy Tour' della Coppa Davis arriva in Abruzzo

Dal 26 febbraio al 3 marzo, la Coppa Davis, trofeo conquistato dalla squadra italiana nella finale di Malaga, sarà esposta in Abruzzo.

Il cosiddetto 'Trophy Tour' sta facendo il giro dei più importanti club italiani per condividere con tutti gli appassionati il grande successo ottenuto dai nostri campioni.

In Abruzzo, toccherà prima Pescara dal 26 al 28 febbraio (Circolo Tennis Pescara). Poi L'Aquila 29 febbraio e 1° marzo, quindi Teramo (Circolo Tennis Bernardini) dal 2 al 3 marzo.

Nel capoluogo, il trofeo arriverà giovedì 29 febbraio. Alle ore 15 nella sala Commissioni di Palazzo Margherita (secondo piano), si svolgerà una conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'esposizione della Coppa Davis all'interno della sede municipale.

Saranno presenti il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il vice sindaco, Raffaele Daniele, l'assessore allo Sport, Vito Colonna, il presidente del Comitato Fitp Abruzzo-Molise, Luciano Ginestra, il presidente e il direttore sportivo del Circolo tennis L'Aquila, Alessia Rossi e Giovanni Bravi, e il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis, Filippo Volandri, che dopo l'incontro con i giornalisti incontrerà soci e tesserati del Circolo tennis intitolato a Peppe Verna nel complesso sportivo situato in viale Ovidio,1.

Il trofeo rimarrà in esposizione all'Aquila il pomeriggio del 29 febbraio (orario 16-20) e il 1° marzo (orario 9-20) nella sala antistante l'aula consiliare di Palazzo Margherita.



