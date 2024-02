Pomilio Blumm vince bando da 80 milioni per Commissione Ue

La Pomilio Blumm si è aggiudicata un maxi-bando da 80 milioni di euro per supportare nei prossimi quattro anni la Commissione europea nell'organizzazione degli eventi non solo nell'Ue, ma anche nei paesi candidati - come quelli dell'area dei Balcani - e nelle nazioni dell'Efta.

L'agenzia pescarese consolida così i suoi primati a livello nazionale e internazionale e si prepara nel migliore dei modi alla sfida degli allestimenti e gestione degli incontri del G7 in Italia.

"Tagliamo un nuovo importante traguardo e confermiamo il nostro costante processo di crescita - spiega il presidente di Pomilio Blumm, Franco Pomilio - e questo ci porterà a potenziare ulteriormente il nostro staff nelle prossime settimane con l'ingresso di personale nelle sedi italiane e internazionali".

Il 2024 continua a regalare successi alla Pomilio Blumm che, sulla scorta dei nuovi incarichi conquistati a livello internazionale, ha consolidato nuove unit interne per seguire specifiche linee di attività, come quella del travel.

"Stiamo raccogliendo i frutti di una grande programmazione effettuata nel corso degli anni - aggiunge Pomilio - con l'immissione progressiva di figure chiave in ruoli strategici e la crescita del personale interno coinvolto anche nei nostri continui, necessari, percorsi di formazione". Sotto questo punto di vista va rimarcata la rinnovata sinergia col Master dell'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara di I Livello in 'Economia comportamentale e neuromarketing per le aziende e le istituzioni' partito oggi: il progetto che mira a formare esperti del comportamento in grado di comprendere, analizzare e migliorare i processi decisionali.



