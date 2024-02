Nuova risonanza magnetica all'ospedale di Vasto

"Questo è un ospedale vecchio ma vanta una dotazione tecnologica avanzatissima, con la Radiologia come punta di diamante". Ha esordito così il Direttore generale della Asl Thomas Schael all'inaugurazione della nuova risonanza magnetica a Vasto, che ha mandato in soffitta la precedente, vecchia di 23 anni, e permetterà di migliorare la qualità e ampliare l'offerta diagnostica. E' già operativa ed eseguito 80 esami di prova; da lunedì saranno aperte le prenotazioni al Cup.

L'apparecchio installato, Siemens Magneton Sola, grazie al magnete ad alto campo 1.5 Tesla consente di studiare e diagnosticare in modo preciso moltissime patologie ed eseguire esami su tutti i distretti anatomici, compresi il neurologico e il cardiologico, sui quali al "San Pio" si punta in modo particolare, senza trascurare addome e sistema articolare.

Il sistema di Risonanza Magnetica da 1.5 Tesla sfrutta i vantaggi della tecnologia digitale e, in termini di qualità e velocità, rappresenta l'ultima evoluzione dei sistemi di Risonanza Magnetica.

Il Direttore generale, alla presenza delle numerose autorità intervenute e dell'Arcivescovo Bruno Forte, ha ringraziato gli operatori della Radiologia per il numero di esami prodotti e per l'utilizzo pieno ed efficace delle attrezzature, sia delle vecchie che di quelle rinnovate, ora che sono state sostituite tutte e la Radiologia dispone di due Tac, Risonanza e telecomandato per radiologia tradizionale di ultima generazione.

"Grazie all'impegno del Direttore del Servizio Maria Amato e della sua équipe - ha tenuto a precisare Schael - nel 2024 crescerà il numero degli esami eseguiti, con un aumento del 20 per cento. Sarà un contributo importante per la riduzione delle liste d'attesa". Nell'occasione è stata anche ricordata la fattiva collaborazione con la Radiologia di Chieti, diretta da Massimo Caulo, che ha reso Vasto sede formativa con l'invio di specializzandi.



