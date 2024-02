Musica, 'Le Cantate per Basso' con baritono Borgioni

Torna la musica barocca sul palco della società dei concerti "Barattelli" per la 78/a stagione, con "Le Cantate per Basso e basso continuo" del compositore abruzzese Giuseppe Corsi, interpretate dal baritono Mauro Borgioni. Domenica 25 febbraio all'Auditorium del Parco, alle ore 18, la musica del maestro del '600 detto il "Celani suonata dall'ensamble "Romabaroccca".

Il programma comprende le "Cantate per Basso e basso continuo" di Giuseppe Corsi, in prima esecuzione moderna, insieme a quelle di autori dello stesso periodo, come Giacomo Antonio Perti e Giovanni Battista Vitali. Protagonisti del concerto sono: Mauro Borgioni, cantante altamente specializzato nell'esecuzione del repertorio antico e barocco, con "Romabarocca Ensemble" formato da Andrea Damiani arciliuto e chitarra barocca, Renato Criscuolo basso di violino e il direttore Lorenzo Tozzi al clavicembalo. Giuseppe Corsi, detto il Celani, fu uno dei più importanti compositori della scuola romana attivi nella seconda metà del Seicento. È stato Maestro di Cappella della Cattedrale di Città di Castello (1654-1655), poi nelle grandi Basiliche romane come Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano. Il catalogo delle opere di Corsi, stilato dal musicologo Giovanni Tribuzio, conta circa ventitré composizioni profane e cantate a una o più voci e basso continuo, le uniche superstiti scritte dal Celani per questo organico. Esse fanno parte di un'antologia della Biblioteca Estense Universitaria di Modena comprendente anche tre cantate per soprano dello stesso compositore.

I testi delle Cantate sono presi da temi mitologici, amorosi e simbolici. Le sezioni strumentali riportano all'epoca delle corti sei-settecentesche, di forme eleganti, con strutture semplici anche se non mancano momenti di vero virtuosismo.





