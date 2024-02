Sistemi protesici di anca a doppia mobilità, un corso a Pescara

Si intitola "Sistemi protesici di anca a doppia mobilità: uno sguardo tra passato, presente e futuro" e si terrà domani, venerdì 23, a Pescara al Victoria Hotel il corso riservato a 50 medici chirurghi specialisti in Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Medicina Generale (medici di famiglia), Fisioterapisti e Infermieri. Responsabile scientifico è Domenico Palmieri, responsabile U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia degli ospedali di Penne e di Popoli (Pescara), che illustrerà il corso alle 9 subito dopo i saluti del direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli.

Prima sessione su "Doppia mobilità: esperienze e risultati clinici", moderatori Giandomenico Logroscino, Giulio Maccauro, Giuseppe Solarino. Seguiranno: alle 9:10 "Lettura: storia della doppia mobilità, doppia mobilità in Francia e outcomes clinici" di Frederic Farizon; 9:40 "Doppia mobilità in Abruzzo, esperienza e risultati clinici nei centri abruzzesi. Esperienza P.O. Penne e Popoli, panoramica ultimo triennio, clinical outcomes" di Domenico Palmieri; alle 10 "Case based: doppia mobilità nelle fratture di collo femore" di Luca Magnani; 10:15 "Case based: doppia mobilità nel paziente con patologie psichiatriche/neurologiche" di Federico Visci; 11:00 "Focus on: monoblocco vs modulare" di Sylvain Rolland; 11:15 "Doppia mobilità in Emilia Romagna: esperienza e risultati clinici all'Ospedale Maggiore di Bologna" di Domenico Tigani"; 11:35 "Doppia mobilità in Puglia: esperienza e risultati clinici. Case based: doppia mobilità nella revisione di anca" di Giuseppe Solarino; 11:50 "Case based: doppia mobilità nel paziente giovane" di Aldo Casto.

La seconda sessione, "Gestione infermieristica e riabilitazione post-operatoria", inizierà alle 12:05 con "La gestione infermieristica del campo operatorio: set up in sala operatoria nella doppia mobilità" di Valeria Valentini; 12:20 "La gestione nel post-operatorio: la rete della riabilitazione intra ed extraospedaliera" di Cristina Cantarella; 12:35 "Raccomandazioni di buona pratica clinica in fisioterapia" di Luca Pezzi; alle 13 discussione, alle 13:45 conclusione e verifica dell'apprendimento con questionario Ecm.



