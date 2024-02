Protesta Asl L'Aquila, pronto esposto alla Corte dei conti

Non si ferma la protesta animata dai sindacati di medicina generale Fimmg, Smi, Snami e la Cgil che stamattina stanno occupando la sede amministrativa della Asl n.1 Avezzano-Sulmona- L'Aquila in via Saragat, a difesa dei nuclei di cure primarie.

I manifestanti, supportati da alcuni esponenti politici di Comune dell'Aquila e Regione Abruzzo si sono detti pronti a presentare un esposto alla Corte dei conti per avere contezza della capienza dei fondi a disposizione.

Anche l'occupazione di una sala del piano inferiore non si ferma anche se un contatto con il prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, potrebbe spingere le forze sindacali a sedersi intorno a un tavolo di confronto.

"Questo è quello che ci auguriamo - ha detto all'ANSA Francesco Marrelli - il nostro auspicio è che il prefetto si faccia da tramite per un confronto con i vertici della Asl e della Regione. Solo così metteremmo fine a questa mobilitazione di oggi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA