Nuclei cure primarie:Asl 1, subentro medici base illegittimo

"Come già ribadito, con chiare e documentate motivazioni in tutte le sedi istituzionali che si sono occupate del problema (Prefettura, Commissione Salute e Commissione Vigilanza del Consiglio Regionale), il subentro di nuovi medici di medicina generale nei Nuclei di Cure Primarie in sostituzione del personale medico collocato in pensione, risulta un atto illegittimo e come tale una procedura non percorribile".

È quanto dichiara la Direzione Aziendale della Asl di Avezzano-Sulmona-L'Aquila in riferimento alla problematica dei Nuclei di Cure Primarie, sollevata da alcune organizzazioni sindacali.

"Il parere espresso dalla SISAC (Organo Governativo che regola i rapporti tra medici di famiglia e ASL) sul tema - si legge in una nota - non lascia dubbi al riguardo: i compensi e le indennità riconosciute a tutte le forme associative, compresi i Nuclei di Cure Primarie, possono essere erogati solo nei limiti delle risorse dedicate, ormai esaurite da tempo. Siamo in attesa della sottoscrizione a breve dell'Accordo Integrativo Regionale, che risolverà la questione nell'interesse di tutti i medici di famiglia".

"Infatti i medici che oggi richiedono il loro inserimento nei Nuclei di Cure Primarie - spiega la Asl - acquisiscono il privilegio di avere una retribuzione aggiuntiva di circa 40 mila euro/anno, oltre al normale compenso. Queste risorse sarebbero sottratte a tanti altri medici - come dice anche la nota del Dipartimento Regionale della Sanità del marzo 2023 - che attendono fiduciosi la sottoscrizione del nuovo Accordo Integrativo per poter operare nelle nuove forme associative, creando evidenti situazioni di sperequazione e penalizzazione".

L'Azienda dichiara che nessuno dei Nuclei chiuderà perché sarà garantito sempre un numero di medici sufficiente a consentire la piena attività. Infatti, in considerazione del numero di medici che operano attualmente nei Nuclei di Cure Primarie, in alcuni casi addirittura in sovrannumero, non vi sono rischi né di scioglimento dei Nuclei stessi, né di tenuta dell'occupazione del personale di supporto né tantomeno di penalizzazione delle aree interne visto che i subentri richiesti riguardano solo le aree urbane. "Ricordiamo, inoltre - conclude la nota - che la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale regionale condivide la posizione assunta dalla Asl".





