Aggressione pitbull: educatore, serve patentino per padroni

"Il pitbull non è assolutamente un mostro. È un cane che ha le sue doti innate. È un cane nato per combattere altri cani, è stato creato dall'uomo con queste specifiche competenze. Il problema è tutto nella gestione. Per i proprietari di cani caratterizzata da una notevole aggressività ci vorrebbe un patentino". Lo dice all'ANSA l'educatore cinofilo Aldo Violet, commentando la vicenda del pitbull che stamani, a Montesilvano, ha ucciso un cane e ferito due donne.

"Il pitbull - prosegue l'esperto - solitamente nei confronti degli umani non è un cane particolarmente aggressivo, lo è con gli altri cani. Occorre che i proprietari di cani di quel tipo adottino tutte le precauzioni del caso, per evitare che gli animali possano scappare, dando origine a situazioni come quella odierna".

"Probabilmente - aggiunge - le persone ferite si sono intromesse e il cane, in quelle circostanze, non si rende conto di quello che sta facendo. Verso gli umani, infatti, non è un cane più aggressivo di altri. Il problema - conclude Violet - è tutto nella gestione da parte del proprietario".



