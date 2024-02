Aggressione pitbull: Comune, cane segnalato più volte ad Asl

"Siamo molto scossi e addolorati per il fatto accaduto. Più volte la Polizia locale aveva segnalato alla Asl la situazione di quel cane". Lo dice all'ANSA il consigliere delegato al Mondo animale del Comune di Montesilvano, Giuseppe Manganiello, commentando la vicenda del pitbull che stamani ha ucciso un cane e ferito due donne.

L'animale non è nuovo ad episodi del genere: a settembre aveva aggredito e ucciso un altro cane, ferendo il proprietario, e nei giorni scorsi ha provocato la morte di un bassotto.

"A settembre, subito dopo quell'episodio - sottolinea il consigliere - erano state elevate delle sanzioni nei confronti del proprietario per omessa custodia, allertando contestualmente la Asl. Anche pochi giorni fa, dopo la nuova aggressione, la Polizia locale, per far partire le procedure di osservazione nei confronti dell'animale, aveva inoltrato una nuova segnalazione alla Asl, che però è intervenuta solo oggi".



