L'Aquila, il prefetto riceve il Garante nazionale dei detenuti

Il prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, ha ricevuto questa mattina in Prefettura il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (Gnpl): il presidente, Felice Maurizio D'Ettore, Irma Conti e Mario Serio, accompagnati dal Garante dei Detenuti per l'Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, e dal Direttore Generale della Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, Ferdinando Romano.

Nel corso dell'incontro il prefetto ha avuto modo di illustrare alcune iniziative riguardanti l'assistenza sanitaria ai detenuti, tra cui l'elaborazione di uno specifico Protocollo con il coinvolgimento della Asl 1 e della Casa Circondariale dell'Aquila, al fine di ottimizzare ogni cura medica rivolta alle persone ristrette nelle strutture.

Il Garante regionale e il direttore generale della Asl hanno successivamente esposto il progetto per la realizzazione di una Cartella Sanitaria digitale che racchiuda ogni informazione relativa all'assistenza sanitaria fornita ad ogni singolo detenuto.

Da parte del direttore generale Asl, infine, è stata avanzata l'esigenza di incentivare i medici con un adeguato piano economico che consenta loro di rendersi disponibili a prestare servizio e assistenza nelle Case Circondariali.



