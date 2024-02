Storie di uomini, orsi e lupi nel libro di Corradino Guacci

'Uomini e lupi, tra mito e realtà': è il tema dell'incontro inserito nella rassegna 'Vivere con cura, esperienze, incontri, scoperte', in programma martedì 20 febbraio, ore 18.15, alla Bibliomediateca di Campobasso.

Relatore, Corradino Guacci, presidente della Società italiana per la storia della fauna 'Giuseppe Altobello'. Sarà l'occasione per parlare, in particolare, del lungo cammino percorso insieme da uomo e lupo caratterizzato da una originaria adorazione, "trasformatasi nei secoli - spiegano gli organizzatori - in demonizzazione e tentativo di cancellazione dal territorio".

Nell'ambito dell'incontro sarà presentato il volume 'Storie di uomini, orsi e lupi nel Parco nazionale d'Abruzzo delle origini 1921-1933' (Palladino editore), frutto di una indagine svolta su oltre seicento documenti custoditi nell'archivio storico del Parco. Riguardano le vicende che hanno avuto come protagonisti l'Orso bruno marsicano, con i primi interventi di tutela della popolazione "decimata da decenni di caccia incontrollata", e il lupo appenninico, "vittima di una guerra dichiarata poiché considerato un pericolo per l'economia pastorale dell'inizio del ventesimo secolo".



