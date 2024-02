Sisma L'Aquila, al via lavori complesso 6 palazzine a Preturo

Si sblocca la complessa vicenda della ricostruzione dell'importante insediamento edilizio di proprietà dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater) della provincia dell'Aquila, in via dei Verzieri nella frazione aquilana di Preturo: mercoledì prossimo alle 11 aprirà il cantiere in un evento che prevede la consegna dei lavori finalizzati alla demolizione e alla ricostruzione delle 6 palazzine dove, prima del sisma del 2009, abitavano 66 famiglie, intervento che sarà ultimato entro il 2025. Ne dà notizia il presidente dell'Ater Isidoro Isidori, che esprime soddisfazione "per la definizione di un intervento, molto atteso, reso possibile anche grazie al ricorso al superbonus". "Senza questa soluzione, la pratica sarebbe rimasta bloccata chissà per quanti altri anni, l'auspicio è che le Istituzioni sappiano cogliere l'importanza di questo strumento per accelerare in maniera importante la ricostruzione - spiega ancora Isidori - Abbiamo ereditato una situazione davvero molto problematica che ha generato anche polemiche, ci sono voluti anni per sbrogliare un'intricata matassa e, finalmente, dopo circa 15 anni possono finalmente partire i lavori. Gli appartamenti saranno splendidi e tutto sembreranno tranne che alloggi popolari. Anche in questa occasione, abbiamo rispettato il principio della mission del nuovo corso: restituire dignità agli inquilini - continua il presidente - Sicuramente, un lieto evento per le famiglie, provate da tanta attesa, ma che ora hanno la certezza di poter rientrare nelle loro abitazioni, e per le Istituzioni. Il popoloso complesso rinascerà dal punto di vista architettonico e da quello, non meno importante, sociale, quindi il complesso sarà senza dubbio riqualificato. Per quanto mi riguarda, devo ringraziare la mia struttura, una squadra all'altezza della situazione e dei tempi, per lo spirito di sacrificio, l'abnegazione e la professionalità messe in campo per trovare la soluzione di questa annosa vicenda". L'appalto prevede una spesa di 31.641.365,95 euro, i lavori saranno effettuati dall'impresa Edilfrair Costruzioni Generali SpA dell'Aquila con una stima di riconsegna entro il 2025.





