A Chieti attivato oggi servizio di mensa scolastica

È stato attivato oggi a Chieti il servizio di mensa scolastica del Comune, all'esito di una gara d'appalto aggiudicata nei giorni scorsi e dopo aver superato le difficoltà dovute al fatto che l'Ente è in dissesto finanziario.

I pasti serviti sono stati 1.075, dei quali 1.020 standard e i restanti costituiti da diete speciali, menù per celiaci e pasti inclusivi per bambini di altre religioni. L'assessore alla Pubblica Istruzione, Teresa Giammarino, e la presidente della Commissione consiliare Pubblica Istruzione, Gabriella Ianiro, si sono recate nei plessi scolastici di Selvaiezzi e Villaggio Celdit, nei prossimi giorni visiteranno gli altri. "Tutto è andato bene, è stata una ripartenza positiva quella gestita dal soggetto che si è aggiudicato l'appalto temporaneo che contiamo di portare avanti fino alla fine dell'anno, in attesa che si svolga la gara per l'individuazione del nuovo gestore del servizio da settembre in poi - dicono Giammarino e Ianiro - La qualità è evidente, i bambini hanno gradito il menù, comprensivo di frutta biologica e dessert. Vogliamo ringraziare le ditte che stanno facendo veramente il massimo perché vengano assicurati tutti gli impegni presi in fase di appalto, ma anche le lavoratrici, che sono tornate attive, in quanto riassorbite, e le dirigenti e il personale scolastico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA