Schlein, autonomia? Battaglia che interessa unità nazionale

"Il Partito democratico è in prima linea nel contrasto all'autonomia differenziata e alle scelte contro il Sud che sta facendo questo Governo. E non è una battaglia che interessa soltanto il Sud, interessa l'unità nazionale, perché in nessun paese civile si può pensare di avere 20 diverse politiche energetiche, una per quante sono le diverse regioni". Lo ha detto il segretario del Pd, Elly Schlein, a Vasto (Chieti) per sostenere la candidatura di Luciano D'Amico a presidente della Regione alle elezioni del prossimo 10 marzo. Il segretario Schlein è in Abruzzo per tutta la giornata per una serie di appuntamenti in provincia di Chieti.

"E così - ha aggiunto - vale per la scuola: oggi ci occupiamo di scuole e di nidi anche qui a Vasto, mentre il Governo approva il dimensionamento, che vuol dire togliere autonomie scolastiche alle aree interne. C'è un motivo se ogni volta che veniamo nelle province dell'Abruzzo giriamo proprio nelle aree interne perché è lì che la politica deve tornare a chiedere scusa per le assenze che ci sono state e a promettere una soluzione su misura dei bisogni diversi delle comunità che vivono in quelle aree.

Non si può contrastare lo spopolamento se non si portano i servizi. a partire proprio dalla sanità pubblica, dalla scuola pubblica, dagli asili nido, dal trasporto pubblico. Sono tutte cose che le scelte del governo Meloni stanno mettendo molto in difficoltà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA