Presidio per la Palestina dinanzi alla sede Rai a Pescara

Presidio pro Palestina questa mattina dinanzi alla sede Rai di via De Amicis a Pescara dove alcune decine di persone si sono ritrovate per manifestare in maniera pacifica. È stato anche diffuso e consegnato ai passanti un volantino in cui si fa riferimento alle dichiarazioni di alcuni artisti sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e di un documento del dg Rai Roberto Sergio letto da Mara Venier con la vicinanza e la solidarietà al popolo d'Israele: dichiarazioni giudicate "faziose ed ostili" dai manifestanti.



