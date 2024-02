Danneggiato comitato Verdi-Sinistra a Penne, indagini Cc

Danneggiato, a Penne, il comitato elettorale di Gabriele Frisa, candidato di Alleanza Verdi Sinistra alle prossime elezioni regionali. Ignoti, presumibilmente nella notte, hanno divelto i manifesti in plastica posizionati all'esterno della sede e li hanno buttati a terra. Stamani, scoperto l'accaduto, i responsabili del comitato hanno presentato formale querela ai carabinieri della Compagnia di Penne, che sono intervenuti per un sopralluogo ed hanno avviato i relativi accertamenti. La struttura non presenta segni di effrazione.

"Evidentemente - commenta il segretario regionale SI Abruzzo, Daniele Licheri - le voci scomode danno fastidio: parlare di rimettere al centro la sanità pubblica, il diritto allo studio e la difesa dell'ambiente sono un problema e si pensa che così ci faranno tacere. E' un fatto gravissimo e rifiutiamo ogni logica che riduce questi atti violenti come meri atti vandalici: bisogna tornare a dare alle cose il loro giusto nome, nel paese c'è un clima di paura e ce lo conferma questo attacco di squadristi del terzo millennio ai danni di Gabriele".



