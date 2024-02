Musica, sul palco Barattelli la star del piano Fazil Say

Prosegue l'ospitalità ai massimi interpreti di fama mondiale all'interno della 78/a stagione della stagione della Società Aquilana dei Concerti 'Barattelli' con un appuntamento speciale: per la prima volta a L'Aquila in concerto all'Auditorium del Parco, domenica 18 febbraio con inizio alle ore 18. Il grande pianista inizia la sua carriera internazionale con la vittoria al Concorso Internazionale "Young Concert Artists" di New York nel 1994. In seguito si è esibito con tutte le migliori orchestre americane ed europee e con numerosi grandi direttori d'orchestra, sviluppando un repertorio diversificato che spazia da Bach, ai "classici", oltre alla musica romantica e contemporanea, comprese le sue composizioni per pianoforte. Si è esibito in innumerevoli paesi, in tutti e cinque i continenti. È molto attivo anche nella musica da camera. La sua tecnica eccezionale gli permette di padroneggiare il repertorio con stile sorprendente. Le sue registrazioni sono acclamate dalla critica e hanno ricevuto numerosi premi.

Continua a registrare i suoi lavori sotto la sua etichetta ACM.

Il programma di Fazil Say inizia con la trascrizione di Busoni della celebre Ciaccona in Re minore per violino solo di J. S.

Bach. Segue l'esecuzione della celebre Sonata "La Tempesta" op.

31 n. 2 di Beethoven. Say esegue poi la Sonata "Nella strada, 1.X.1905" composta da Leos Janacek a seguito dell'assassinio di un operaio che partecipava alle manifestazioni per la fondazione di una università in lingua cèca. In chiusura del programma è inoltre prevista l'esecuzione di alcune composizioni dello stesso Fazil Say.



