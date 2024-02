Musica, doppio concerto con 'Isa' a L'Aquila e Tortoreto

Due gli appuntamenti per questo fine settimana con la musica dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese per la sua 49° Stagione dei concerti. Sabato 17 febbraio alle 18, al Ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila e il giorno successivo, domenica 18 febbraio, sempre alle 18, a Tortoreto, nell'Auditorium del Centro Congressi Salinello Village.

Sul palco i Cameristi dell'ISA, ensemble formato da nove professori dell'Orchestra, i violinisti Maddalena Pippa e Antonio Scolletta, il violista Luigi Gagliano, i violoncellisti Maria Miele e Andrea Crisante, il contrabbassista Massimo Ceccarelli e, ancora, Gianluca Sulli clarinetto, Giuseppe Reggimenti fagotto e Alessandro Monticelli corno, con la partecipazione del violinista dalla carriera internazionale Ettore Pellegrino.

Pellegrino, anche direttore artistico ISA, svolge un'intensa attività concertistica in formazioni cameristiche e con istituzioni liriche e sinfoniche, sia come spalla che come solista, esibendosi in Italia ed all'estero. In programma il Quintetto il la maggiore per clarinetto e quartetto d'archi K.

581 di Wolfgang Amadeus Mozart e il Settimino in mi bemolle Maggiore op. 20 di Ludwig van Beethoven, opera che rappresenta la vetta artistica del periodo giovanile del genio di Bonn, e che già dalla prima esecuzione ottenne un grande successo che perdurò nel tempo e che si diffuse in tutta Europa con una straordinaria diffusione a stampa che incluse anche versioni con organici strumentali differenti.Per entrambi i concerti i biglietti possono essere acquistati in prevendita su ciaotickets.com e nelle rivendite autorizzate. I botteghini apriranno due ore prima del concerto.



