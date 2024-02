Crollo a Firenze: sindaco di Montorio,'profondamente addolorati'

"Sono scosso, è una famiglia che conoscevo sin da bambino. Siamo profondamente addolorati". Così interviene il sindaco di Montorio Fabio Altitonante in merito alla tragica morte di Luigi Coclite, l'operaio originario abruzzese che è stato travolto oggi nel cantiere di Firenze.

"Siamo una piccola comunità, e la vicenda ci colpisce e vogliamo stare vicini alla mamma Italia e ai fratelli Marco e Simone. Così come vogliamo stare vicini anche ai figli di Luigi, Alessio e Lucrezia. E' una famiglia di lavoratori, spesso colpita dalle difficoltà della vita come tutti. Io conoscevo meno bene Luigi proprio perchè anni fa aveva scelto la strada della Toscana per lavorare", chiude il sindaco.



