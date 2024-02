Pnrr, progetto da 14,5 milioni per la scuola di Paganica

Oltre 14,5 milioni di euro complessivi, a valere su fondi stanziati dal Cipess e nell'ambito del Pnrr, 24 classi, 10 sezioni, 720 alunni: sono i numeri del nuovo Polo scolastico previsto per Paganica, frazione dell'Aquila, che sorgerà al posto del Teatro Tenda, struttura polifunzionale realizzata negli anni '90, ma mai completata. Il progetto e i relativi investimenti sono stati al centro di un incontro promosso dal Comune dell'Aquila nella palestra della scuola elementare di via del Rio, con dirigenti e docenti dell'istituto comprensivo di Paganica, genitori e residenti alla presenza del sindaco e commissario per l'edilizia scolastica, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, del consigliere comunale Daniele Ferella e del dirigente scolastico Damiano Lupo.

Nel corso del confronto sono stati illustrati i dettagli e il cronoprogramma delle operazioni previste, a partire da quella per la scuola dell'infanzia, destinata a ospitare 120 bambini distribuiti su 4 sezioni, i cui lavori termineranno a dicembre di quest'anno. Costo dell'operazione 1,950 milioni di euro di fondi del Pnrr.

Inizieranno il 31 marzo prossimo, invece, i lavori per la primaria 'F. Rossi': previste 5 classi, in 3 sezioni, su un'area complessiva di 2400 metri quadrati per 375 alunni. Fine lavori, dal costo di 5,850 milioni di euro sempre derivanti dal Pnrr, prevista a marzo 2026.

È finanziato con circa 6,8 milioni di euro, stanziati con delibera Cipe 135 del 2012, invece, l'intervento per la media 'Dante Alighieri': i lavori, che inizieranno a settembre di quest'anno, con fine prevista nel settembre 2026, consentiranno di restituire alla comunità una struttura da oltre 2600 metri quadrati, in grado di accogliere 9 classi e 225 studenti.





