Processo d'appello Rigopiano, giudici in camera di consiglio

Udienza aperta e chiusa, questa mattina, in Corte d'Appello all'Aquila del processo di secondo grado per la tragedia di Rigopiano giunto alla sua fase conclusiva. Il disastro risale al 18 gennaio 2017 quando, alle 16.49, una valanga travolse e distrusse il lussuoso resort alle pendici del versante pescarese del Gran Sasso, provocando la morte di 29 persone.

Non ci sono state repliche dalla pubblica accusa, dalla parte civile e tanto meno dagli avvocati dei 30 imputati per i quali la Procura di Pescara ha fatto ricorso: da qui la decisione da parte del collegio dei giudici presieduto da Aldo Manfredi di ritirarsi subito in Camera di Consiglio. Sentenza annunciata, in un primo momento, non prima delle 16, che a questo punto potrebbe essere anticipata probabilmente di una mezz'ora.





