TUA-Sindacati, convergenza sui punti strategici

"Un accordo soddisfacente su tutti i fronti che dimostra quanto TUA sia attenta alle tematiche e alle problematiche dei lavoratori in un clima di fattiva e matura collaborazione con tutte le sigle sindacali che ha portato a rafforzare una sinergica impostazione azienda-sindacati per il bene e lo sviluppo della TUA". E' quanto dichiata il presidente della TUA, Società Unica Abruzzese di Trasporto, Gabriele De Angelis, commentando il verbale d'intesa sottoscritto con le sigle Uiltrasporti, Faisa Cisal, Filt Cgil e Fit Cisl che sancisce, si legge in una nota, la fine della fase di criticità emerse nell'ultimo periodo, alcune delle quali hanno interessato anche il tavolo prefettizio.

Tra gli obiettivi raggiunti nel corso dell'incontro sindacale c'è l'incremento della sicurezza del personale viaggiante, alla luce dei recenti episodi di aggressione che hanno coinvolto alcuni operatori di esercizio.

TUA ha avviato un processo tecnico per infrastrutturare internamente gli autobus attraverso l'isolamento del posto di guida grazie a un'apposita cabina. Inoltre, l'abitacolo dei bus verrà dotato di apposito pulsante di emergenza che, in caso di necessità, permetterà di attivare l'intervento delle forze dell'ordine tramite la sala operativa della Protezione Civile.

Entro la prima decade di marzo saranno 20 i nuovi conducenti in organico. Previsto, inoltre, lo scorrimento delle graduatorie ancora valide (L'Aquila e Teramo) relativo al personale manutentivo in base alle necessità lavorative delle due unità di produzione.

C'è, inoltre, l'accordo sulla trasformazione dei contratti per il personale di manutenzione: saranno trasformati in full time entro il 2024.

Sempre nel corso del 2024 saranno pubblicati nuovi bandi interni per il settore manutentivo e, sempre per il settore manutentivo, selezioni pubbliche sulla base di quanto previsto dal Piano Programma approvato dalla Regione Abruzzo.

Altro punto di condivisione è stata la gestione del personale inidoneo che verrà utilizzato prevalentemente per attività di supporto al trasporto pubblico e lotta all'evasione; verrà, inoltre, istituito un osservatorio di monitoraggio congiunto tra sindacati e azienda.



