Giorno del Ricordo, sindaco Chieti, i morti sono tutti uguali

Con la deposizione di una corona nel luogo che ricorda le vittime delle foibe e Norma Cossetto, è stato celebrato oggi a Chieti il Giorno del Ricordo, presenti il sindaco Diego Ferrara, una rappresentanza della Polizia Locale che ha portato il gonfalone e l'ex consigliere comunale Marco Di Paolo. A un ordine del giorno presentato in Consiglio comunale da quest'ultimo, all'epoca capogruppo di Fratelli d'Italia, si deve l'istituzione, nel 2017, del largo "Martiri delle foibe" in un'area verde a Chieti Scalo. "Oggi commemoriamo le vittime dell'odio e della follia, non dico neanche della guerra, odio e follia - ha detto Ferrara nel suo intervento - Circa diecimila persone dell'Istria e della Dalmazia che sono state barbaramente uccise, trucidate come vendetta per un sospetto. Per pudore ovviamente non dico che i morti sono tutti uguali, perché dovrebbe essere una normalità questa, anche se per tantissimo tempo si è fatto del negazionismo rispetto a questo evento.

Negazionismo che la mia presenza ovviamente confuta in maniera decisa e netta - ha aggiunto Ferrara - I morti sono tutti uguali, sono vittime della follia della guerra e di tutto quello che attiene alla guerra e le conseguenze le stiamo vedendo tuttora con vari teatri e scenari di guerra. Che tutto questo abbia fine non è soltanto una speranza, ma una certezza che dobbiamo perseguire".



