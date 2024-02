Giorno del Ricordo, L'Aquila omaggia i Martiri delle Foibe

Nel Giorno del Ricordo, istituito con Legge 30 marzo 2004, sono state diverse le iniziative all'Aquila da parte di enti, istituzioni e associazioni culturali. Questa mattina, nel piazzale a ridosso della Questura, si è tenuta la cerimonia di commemorazione dell'ultimo questore di Fiume, Giovanni Palatucci, morto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, medaglia d'oro al Merito Civile e riconosciuto 'Giusto tra le Nazioni' per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei.

Nel corso dell'iniziativa, il questore, Enrico De Simone, accompagnato dal Prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, e dal vice sindaco dell'Aquila, Raffaele Daniele, ha deposto una corona presso il cippo commemorativo sito nell'aiuola antistante la Questura, ricordando le gesta del valoroso funzionario di polizia che, nonostante la giovane età, non esitò a sacrificare la propria vita in nome degli alti valori di solidarietà, giustizia e libertà. Palatucci, divenuto Questore reggente di Fiume, con la responsabilità dell'Ufficio stranieri, si rese pienamente conto dell'immane sciagura della deportazione di migliaia di ebrei che venivano radunati dai nazisti per essere deportati nei campi di concentramento. Grazie a questo ruolo svolse con grande rischio personale un'intelligente attività a favore di ebrei, italiani e stranieri, riuscendo a salvarne almeno 5mila, pagando poi con la sua stessa vita.

Poco più tardi, nella rotonda dedicata ai Martiri delle Foibe in viale Corrado IV, ha avuto luogo un'altra cerimonia per ricordare "il sacrificio dei Martiri e il dramma degli Esuli Giuliano-Dalmati che furono costretti con il terrore ad abbandonare terre da sempre italianissime", come ha spiegato Fabio Pace responsabile del Comitato 10 febbraio dell'Aquila.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Pierluigi Biondi e alcuni consiglieri comunali e regionali.

Sempre per la giornata di oggi, "La Lanterna Magica" permette, attraverso i propri canali, di seguire in streaming il film 'Red Land - Rosso Istria' di Maximiliano Hermando Bruno (Italia, 2018).



