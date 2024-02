Sisma Abruzzo, 42 mln per valorizzare patrimonio pubblico

Il Commissario straordinario per la Riparazione e la Ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ha ufficializzato a Campli (Teramo) i Comuni abruzzesi beneficiari del partenariato speciale per la valorizzazione del patrimonio pubblico, che vede in Unioncamere il soggetto attuatore.

Complessivamente, tra cratere 2009 e 2016, verranno finanziati 16 progetti per 42 milioni di euro, oltre il 50% delle risorse totali della sub-misura.

I progetti saranno realizzati oltre che a L'Aquila, con importanti investimenti legati alla Perdonanza celestiniana, anche nella provincia a Rocca di Mezzo, Capestrano, Colledara, Prata d'Ansidonia, Castelvecchio Teramo, Teramo e nel Pescarese (Cugnoli e Popoli).

Per il Cratere 2009, è previsto un finanziamento complessivo di quasi 37 milioni di euro, per un totale di 14 progetti finanziati. Nel territorio de L'Aquila sono 4 i progetti finanziati per 9,9 milioni di euro, negli altri Comuni del cratere 2009 sono 10 i progetti finanziati per un totale di 26,9 milioni di euro. Per il cratere 2016 verranno, invece, finanziati 2 progetti per un totale di 5 milioni di euro.





