San Valentino, weekend dedicato alle Grotte di Stiffe

Due giorni dedicati alla festa degli innamorati nelle Grotte di Stiffe, nel territorio del comune di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila), all'interno del Parco naturale regionale Sirente-Velino. Questa la proposta dell'Atc per il weekend che precede San Valentino.

Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 febbraio, gli organizzatori propongono alle coppie una passeggiata attraverso il fiume Rio Gamberale, verso il cuore della montagna carsica entrando nelle straordinarie cavità create dall'acqua e scoprendo le mille forme delle concrezioni delle Grotte di Stiffe.

Per chi vorrà immortalare la giornata, ci sarà un cartellone dove potere scattare un selfie o una foto ricordo da postare sui social.

"Si tratta di un'occasione speciale e romantica - sottolinea il direttore Victor Casulli - per passare un San Valentino in maniera originale e diversa dal solito, a contatto con atmosfere suggestive ed emozionanti". Gli orari sono quelli previsti per il weekend: dalle 10 alle 12.30 e dalle 1430 alle 17.

I biglietti ridotti per le coppie sono acquistabili sul posto o sul sito www.visitsandemetrio.it (per quelli acquistati online la verifica dei requisiti di partecipazione avverrà all'ingresso).



