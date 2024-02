Criteria Lifesaving, Martelli record italiano nei 100 Misto

Sara Martelli, giovane nuotatrice di Fossacesia, della società sportiva BluSport, ha conquistato il primo posto nella gara 100 Misto Lifesaver, riuscendo a stabilire il record italiano assoluto e di categoria nei Criteria Giovanili Lifesaving, svolti a Riccione nei giorni scorsi.

Grande soddisfazione per la BluSport, di Fossacesia, che oltre alla Martelli, ha ottenuto altri ottimi piazzamenti nelle diverse specialità in vasca con Igor Di Diego, Angelo Di Fonso e Valeria D'Amario.

"Una bellissima soddisfazione per tutta la nostra città - ha commentato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Il nostro sentito ringraziamento va quindi sia alle nuotatrici ed ai nuotatori, per l'esempio di determinazione, sacrificio e voglia di migliorarsi che offrono, con i risultati che hanno conquistato. Sono sicuro che la grande professionalità e capacità organizzativa della scuola nuoto federale BluSport, dell'allenatore e presidente Gianluca Camaioni, proseguirà a preparare atlete ed atleti in grado di poter essere ancora protagonisti in futuro".



