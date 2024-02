Salvini incontra gli agricoltori, 'l'Europa deve cambiare'

"Gli italiani comunque stanno capendo le ragioni di questa mobilitazione. L'Europa deve cambiare, anche per quanto riguarda la questione delle auto elettriche, rimettendo al centro il lavoro". Lo ha detto il ministro per le infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, incontrando all'Aquila una folta delegazione di agricoltori nel presidio con oltre venti trattori alla periferia dell'Aquila. Al termine dell'incontro, durante il quale è stato applaudito, il leader della Lega ha promesso che al termine dell'evento per la consultazione regionale del 10 marzo prossimo, tornerà di nuovo al presidio.

"Anche a livello italiano si può fare di più, e stiamo lavorando all'esenzione dell'Irpef agricolo, sul sostegno per il gasolio, poi ci sono cose che costano zero, ad esempio non si capisce perché per un trattore si deve fare la revisione della patente ogni due anni, mentre in altri casi ogni dieci anni - ha proseguito -. Certo è che bisogna fare di più, controllando quello che arriva dai mercati extraeuropei, perché c'è concorrenza sleale, da parte di Paesi che hanno molti meno controlli, molte meno tasse, molte meno regole in agricoltura e per l'allevamento".



