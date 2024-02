Motore Italia Nazionale, premio ad abruzzese Graziano Ricami

L'azienda abruzzese Graziano Ricami con sede a Sant'Omero (Teramo) premiata a Motore Italia Nazionale, l'evento che celebra le imprese italiane che si sono distinte per innovazione, crescita, internazionalizzazione e sostenibilità. Il riconoscimento, spiegano i promotori dell'iniziativa, sottolinea l'eccellenza e l'innovazione che l'azienda ha portato nel settore della manutenzione di macchine da cucire industriali. Il premio è stato ritirato dal suo amministratore, Graziano Giordani.

Da Ascoli Piceno all'Abruzzo, Graziano Ricami, che ha registrato un raddoppio del fatturato nel triennio 2020-2022 e un margine al 37%, è un'azienda conosciuta a livello internazionale per le sue collaborazioni importanti con brand di alta moda.

Dopo il successo straordinario delle nove tappe regionali del 2023, Motore Italia Nazionale ha visto la partecipazione delle migliori imprese del Paese. I premi, basati sul miglior rating MF-Milano Finanza su dati Leanus raggiunto nel triennio 2020-2022, sono stati consegnati ieri durante una cena di gala all'Istituto dei Ciechi di Milano alle imprese che hanno brillato nel 2023. Si è trattato di un momento per celebrare il sistema industriale italiano e proiettare la business community verso un nuovo anno di successi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA