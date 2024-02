Marelli Sulmona, premio agli operai. 'Ora occhio ad esuberi'

Arriva il premio di risultato per gli operai dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona. Nel cedolino di febbraio l'azienda accrediterà la somma ai singoli lavoratori, in base a livello di inquadramento individuale, pari al 4,5 per cento della retribuzione annua. Il risultato conseguito dalla fabbrica si attesta intorno all'84, 8 per cento per il 2023. Di conseguenza, agli operai, sarà riconosciuto un premio che oscilla da 1165,92 a 1639, 54 euro. Riconoscimenti che variano in base alla posizione ricoperta dagli operai all'interno dello stabilimento. Si tratta di un premio che attesta l'efficienza e il risultato in termini produttivi dell'azienda anche se le cifre sono più basse rispetto all'annualità 2022 quando alla prima area erano stati riconosciuti 1220,44 euro.

"E' un risultato che premia e valorizza l'operato dei lavoratori. Sono loro ad attestare il risultato di produzione nella quotidianità"- intervengono alcune sigle sindacali che proseguiranno le interlocuzioni con l'azienda per "concentrarci sugli eventuali esuberi previsti nel 2024". Si tratta di cento posizioni in tutto. I vertici della Marelli si sono già espressi al riguardo, rassicurando sul fatto che nessun operaio andrà a casa.



