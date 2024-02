Dopo quello di ieri, altri tre interventi di soccorso per la Ocean Viking in acque internazionali al largo della Libia. Ora sono 261 le persone a bordo della nave, che ha avuto dalle autorità italiane l'indicazione di Ortona (Chieti) come porto di sbarco. Tra i migranti recuperati ci sono 16 donne (4 incinte) e 67 minori non accompagnati.



