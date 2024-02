Ospedale Sulmona, 'cittadella' da 7 milioni. Via alla gara

Passo avanti sul fronte dell'edilizia sanitaria per l'ospedale di Sulmona (L'Aquila).

All'indomani dell'inaugurazione della risonanza magnetica, che potrà essere utilizzata non prima di una settimana, la Asl ha dato seguito agli impegni presi. In queste ore è stata pubblicata la deliberazione del direttore generale Asl, Ferdinando Romano, attraverso la quale viene indetta la procedura di gara per la realizzazione della cosiddetta "cittadella sanitaria", una nuova struttura che sarà realizzata nell'area dell'ospedale di Sulmona. Il costo dell'opera ammonta a 7 milioni di euro, ottenuti dall'Inail. La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa.

"Si tratta di uno dei tre maxi interventi che cambieranno il volto edilizio della sanità", come annunciato dal manager Asl, Ferdinando Romano. Oltre alla realizzazione della palazzina, si procederà all'abbattimento dell'ala vecchia e all'adeguamento dell'ala bolino dell'ospedale dell'Annunziata,, rispettivamente con 3 milioni e mezzo ed 8 milioni ottenuti dal Pnrr. Questi ultimi due interventi dovranno essere eseguiti entro il 2026, mentre i lavori per la realizzazione della nuova palazzina, che ospiterà servizi e uffici dislocati sul territorio, partiranno a marzo.



