Bit, L'Aquila rilancia candidatura a Capitale cultura 2026

"Ho riscontrato grande interesse alla Bit di Milano nei confronti del nostro dossier di candidatura a Capitale italiana per la cultura". Così l'assessore al Turismo del Comune dell'Aquila, Ersilia Lancia, a margine del panel dedicato al capoluogo d'Abruzzo alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. "In questa edizione - ha sottolineato - abbiamo raccontato di questa volata finale per la candidatura a Capitale italiana della cultura 2026, proprio dallo stand della Regione Abruzzo che sostiene la nostra città, promotrice del dossier 'L'Aquila città multiverso'. Un viaggio in cui al nostro fianco ci sono anche il Comune Rieti e gli Uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016".

"Con stampa specializzata e operatori del settore - ha aggiunto l'assessore che ha visitato anche lo stand Enit - abbiamo condiviso entusiasmo e proposte".

Un contesto strategico. "Quello della Bit - ha ricordato Lancia - è un appuntamento fondamentale per il mondo del turismo, per la promozione di territori, attività e proposte in grado di richiamare l'attenzione in un mercato sempre più globale, complesso e variegato. L'Aquila ha dimostrato di poter essere attrattiva e competitiva attraverso le bellezze di una città in continuo divenire e ogni volta da scoprire, l'enogastronomia o il significativo, e per certi versi unico, patrimonio ambientale e culturale che può vantare".



