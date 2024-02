Schlein, taglio Riserva Borsacchio a Roseto è scelta nefasta

Sulla vicenda del taglio della Riserva Naturale del Borsacchio a Roseto degli Abruzzi decisa dal Consiglio Regionale nelle scorse settimane, che ha cancellato un area da 1000 ettari riducendola a 24, la segretaria del Pd Elly Schlein ha detto che è vicenda che ha seguito. "Non è possibile ridurre del 90% una risorsa ambientale preziosa e far prevalere altri interessi. Il Pd continuerà a battersi in ogni sede contro questa scelta nefasta che è stata fatta neanche con il coraggio di spiegarla e confrontarsi con le comunità e i cittadini e i territori colpiti. E' stata fatta alla chetichella, di notte con un blitz. Non è così che si deve governare una regione come questa"



