Schlein, su giustizia da questo governo populismo penale

"Anche oggi Nordio torna a parlare di riforme che vorrebbe fare, ma diciamoci la verità: questo governo da quando è arrivato sulla giustizia ha avuto un approccio da populismo penale. Hanno inserito un sacco di reati e intanto oggi c'è stato un altro suicidio in carcere". Così la segretaria del Pd Schlein durante uno dei passaggi stampa nel centro di Teramo, a sostegno della candidatura alle regionali di Luciano D'Amico.

"Abbiamo appreso qualche giorno fa di un bambino di u mese entrato in carcere: sapete che cosa ha fatto la destra della proposta del Pd sulle detenute madri? L'ha svuotata, come ha fatto con il salario minimo. Questa è l'attenzione che hanno per le carceri. Ci vorrebbero molti più investimenti, lo stesso personale di polizia penitenziaria è stremato, non può essere lasciata solo alla buona volontà di chi dirige questi istituti la possibilità di accedere ad attività che assicurino la funzione risocializzante della pena come prevista dalla Costituzione".

La Schlein ha poi voluto rimarcare che "è assurdo parlare di nuova edilizia carceraria senza capire che c'è un problema: che non si ricorre tropo sufficientemente dove ce ne sono i presupposti alle misure alternative"



