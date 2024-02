Schlein, Marsilio in Abruzzo esegue ordini partito

"Qui hanno mandato un presidente da Roma a eseguire ordini di partito e a farli prevalere sugli interessi degli abruzzesi. E lo diciamo anche per il silenzio incredibile sui tagli Pnrr da parte di Marsilio, e lo diciamo perchè non abbiamo sentito una voce levarsi rispetto ai tagli alla sanità pubblica su cui invece c'è bisogno di un forte investimento per gli abruzzesi". E' uno dei passaggi dell'intervento di Elly Schlein a supporto di Luciano D'Amico candidato del centrosinistra in Abruzzo nel suo punto con la stampa in Piazza del Martiri a Teramo.

"E non abbiamo sentito nemmeno la sua voce contro questa pessima autonomia differenziata - ha proseguito la segretaria del Pd - che rischia di vedere aumentare ancora di più le disuguaglianze che questo territorio e il sud in particolare hanno vissuto sulla pelle".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA